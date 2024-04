A Rimini doppio appuntamento con i Campionati europei di ginnastica artistica

La grande ginnastica artistica torna in Italia dopo 15 anni di assenza e arriva in Emilia-Romagna.

Un doppio appuntamento che si svolgerà a Rimini – presso i padiglioni della Fiera – per assegnare le medaglie della 36^ edizione dei Campionati europei maschili (24-28 aprile) e della 35^ di quelli femminili (2-5 maggio).

Un evento prestigioso e di grande richiamo per tutti gli appassionati di uno sport che ha sempre regalato all’Italia tante soddisfazioni, prima di rivedere le atlete e gli atleti della Nazionale competere alle Olimpiadi 2024 di Parigi.

Con un’arena di gara che potrà ospitare oltre 4mila spettatori e circa 200 tra giornalisti accreditati e operatori media provenienti da circa 25 Paesi che daranno copertura agli Europei, per un totale di oltre 60 milioni di ore di visualizzazione stimate tra canali linear e digital.

La manifestazione è stata presentata oggi a Bologna, nella sala stampa della Giunta regionale, da Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione; Michele Lari, assessore allo Sport del Comune di Rimini; Gherardo Tecchi, presidente della Federazione ginnastica d’Italia; Marco Borroni, presidente del comitato organizzatore e Cecilia Bavera, responsabile della direzione regionale Emilia Est di BPER Banca.

Presenti anche dieci atleti della Nazionale italiana; cinque per quella maschile: Yumin Abbadini, Lorenzo Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio, e Mario Macchiati, campione d’Europa in carica, medaglia d’oro ad Antalya nel 2023; e altrettante atlete per quella femminile: Alice e Asia d’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa, argento europeo in carica. Con loro anche i direttori tecnici, Giuseppe Cocciaro (GAM) ed Enrico Casella (GAF).

In conferenza stampa è stato portato anche il saluto del presidente della Ginnastica d’Europa, Farid Gayibov.

I Campionati europei di ginnastica artistica sono solo uno dei numerosi e prestigiosi eventi sportivi in programma in Emilia-Romagna e rientrano nel quadro di un accordo triennale che la Regione ha siglato nel 2022 con la Federazione Italiana Ginnastica, per ospitare nel territorio regionale importanti eventi sportivi.

Gli Europei di Ginnastica Artistica

Una storia iniziata nel 1955 per gli uomini e due anni più tardi per le donne. Gli Europei tornano in Italia dopo l’appuntamento di Milano 2009, quando però vennero assegnati solo i titoli individuali e non quelli a squadre. A Roma nel 1981, invece, si svolsero solo gli Europei maschili.

Tra medaglie individuali e di squadra, l’Italia può vantare 23 medaglie d’oro, 14 d’argento e 25 di bronzo. Il medagliere maschile è di 16 ori, 10 argenti e 17 bronzi, quello delle ragazze oggi presenti è di 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi.