Sabato a Correggio “Di vino e di cambiamenti climatici”

Un evento pensato per gli studenti del convitto Corso, ma in realtà aperto a chiunque abbia voglia di avvicinare un mondo affascinante, e fondamentale, della nostra cultura e della nostra economia.

Sabato 13 aprile, alla sala XXV aprile, dalle ore 10 alle ore 12, si terrà un incontro a ingresso libero nell’ambito delle iniziative per la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità correggese dal titolo Vecchie e nuova problematiche delle piante in un ambiente che sta cambiando: emergenze fitosanitarie del vigneto e adattamento al cambiamento climatico. A partire dalle 10 il Dott. Pier Paolo Bortolotti, Consorzio Fitosanitario Modena, interverrà sul tema “Nuove e vecchie fitopatie del vigneto” mentre la dottoressa Roberta Nannini del Consorzio Fitosanitario di Modena terrà una relazione intitolata “Cambiamento climatico e l’impatto sul vigneto”. A chiudere, la dottoressa Eleonora Clò, Ricercatrice in Unimore con un intervento dal titolo “Le piante raccontano il clima che cambia”

Ad aprire i lavori i saluti del dirigente del convitto Luca Bassi e dell’assessore all’ambiente del comune di Correggio Giovanni Viglione: “Il settore vitivinicolo – ha dichiarato Viglione – è di fondamentale importanza per il nostro territorio. Eppure, si tratta anche di uno degli ambiti più colpiti da crisi e problematiche vecchie, che sembravano debellate, e che invece si ripresentano complice il cambiamento climatico. Discutere di questi fenomeni, di come vanno arginati e di quali sono le loro conseguenze sulla produzione di vino – ha concluso migliore – mi sembra l’approccio migliore ad una materia che ha così grande rilevanza in diversi ambiti della nostra vita. Per questo ringraziamo Bassi per questo appuntamento”.