Sabato 13 aprile al Teatro Dehon di Bologna Bruno Nataloni porta sul palco “Parabole di un clown”

Al Teatro Dehon sabato 13 aprile ore 21 in scena l’ultimo appuntamento della rassegna “Il Sacro a Teatro” riservata alle nuove forme dello spettacolo a tema religioso: Bruno Nataloni porta sul palco di via Libia “Parabole di un clown (…e Dio nei cieli ride)”, spettacolo vincitore del festival I Teatro Del Sacro 2011 scritto dello stesso Nataloni insieme a Umberto Zanoletti – che ne ha curato anche la regia.

In viaggio con una vecchia 500 color carta da zucchero.

A bordo un nonno, un tempo clown in un circo, e Stefano, suo nipote, alle prese con la crisi dei suoi cinquant’anni. Tra Bologna e la Sardegna, seguendo un itinerario non dettato dalla fretta, o dalla prudenza, bensì seguendo le tappe di un cammino di fede, passando dai luoghi dove il nonno ha ricevuto i sacramenti.

Un viaggio anche nel tempo: dal presente fino ad arrivare al giorno in cui è diventato cristiano ricevendo il battesimo. Le vicende che il nonno racconta lungo il percorso spesso scaturiscono da una vita che ha le caratteristiche di una caduta misurata di un clown. Specchiandosi però nelle pagine delle Sacre Scritture, diventano occasioni inaspettate non solo per riflettere ma anche per commuoversi o sorridere.

