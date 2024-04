Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 11 aprile 2024

Al mattino irregolarmente nuvoloso con assenza di precipitazioni. Dal pomeriggio tempo stabile e soleggiato. Temperature minime pressoché stazionarie comprese tra 11 e 14 gradi. Massime in generale aumento comprese tra 18 e 21 gradi.

Venti in prevalenza deboli nord-orientali con residui rinforzi sulle aree di crinale appenninico rilievi di crinale. Dalle ore serali ventilazione in attenuazione e rotazione dai quadranti occidentali. Mare inizialmente tra mosso e molto mosso con moto ondoso in graduale attenuazione sino a divenire poco mosso in serata.

(Arpae)