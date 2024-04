Kerakoll punta sullo sviluppo nel Regno Unito e in Nord Europa

E’ in questa direzione che vanno le due novità annunciate oggi dalla Società Benefit certificata B Corp e realtà multinazionale attiva nel settore dell’edilizia, che accelera così ulteriormente il suo percorso di sviluppo internazionale, che già oggi vede il 38% dei ricavi complessivi provenire dai mercati esteri.

La prima novità riguarda la nomina di Carl Gardner nel ruolo di General Manager UK e di Regional Director della macro-area geografica UK, Netherlands and Nordics.

Si tratta di uno step significativo nel percorso di implementazione della nuova Business Unit International, che vede inoltre l’attuale General Manager UK, Filippo Iacconi, assumere l’incarico di International Marketing Manager del Gruppo a livello globale.

Carl Gardner, dopo aver conseguito una specializzazione in Business Management, ha ricoperto ruoli crescenti di leadership in Saint Gobain in ambito commerciale fino ad assumere il ruolo di Managing Director in Artex. E’ stato il promotore della business unit “Sustainable Business Solutions” in Travis Perkins e prima di raggiungere Kerakoll, ha ricoperto il ruolo di Regional Director UK and France per Jeld-Wen, azienda leader nel mondo nella produzione e commercializzazione di porte e finestre per il settore residenziale e non.

Carl Gardner guiderà la filiale UK in una fase rilevante in cui è prevista l’integrazione e unificazione dei brand Tilemaster, l’azienda di sistemi di posa ceramica e pietre naturali acquisita dal Gruppo nel 2017, e Kerakoll.

Il secondo annuncio si riferisce all’avvio del progetto di realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo nel Regno Unito: Kerakoll ha stipulato un contratto per l’acquisizione di un terreno di circa 40.000 mq a Preston, nel Lancashire, che sarà messo al servizio dell’edificazione di un nuovo sito produttivo.

Lo stabilimento si affiancherà a quello già esistente nel Lancashire, a Leyland, e costituirà una base per la produzione e distribuzione dei prodotti Kerakoll sia nel Regno Unito, sia nell’Europa del Nord. Con il completamento di questo stabilimento, saliranno a 20 i siti produttivi di Kerakoll Group a livello globale, localizzati in 3 continenti.

La timeline prevede l’inizio dei lavori masterplan per la struttura entro la primavera 2024, mentre i lavori di costruzione dello stabilimento saranno avviati entro il 2024. La conclusione dell’opera è prevista per la primavera del 2026.

“Siamo entusiasti di aver iniziato il percorso che ci porterà ad avere un secondo stabilimento produttivo in Gran Bretagna: si tratta di un passo che va nella direzione più generale del rafforzamento dei nostri progetti di sviluppo internazionale – ha dichiarato Fabio Sghedoni, Vice Presidente di Kerakoll Group – Inoltre, è per me un piacere poter dare il benvenuto in azienda a Carl Gardner: aver individuato un professionista di esperienza e conoscenza del mercato del suo livello permetterà a Kerakoll di dare un’ulteriore spinta alla crescita, non solo sul mercato inglese ma nell’intera regione del Nord Europa.”

KERAKOLL GROUP

Kerakoll Group è una realtà multinazionale attiva nel settore dell’edilizia, con un’offerta integrata di prodotti e servizi per costruire luoghi migliori in cui vivere.

Nata nel 1968, nel cuore del distretto ceramico di Sassuolo, con la produzione di adesivi per piastrelle, Kerakoll opera oggi attraverso tre Business Unit, focalizzate nel mondo della Posa, dell’Edilizia e delle Superfici.

Il Gruppo ha realizzato 744 milioni di euro di fatturato nel 2022 – di cui il 62% in Italia e il 38% sui mercati esteri – e conta circa 2.200 collaboratori diretti e indiretti. È presente direttamente in 11 paesi, con 19 stabilimenti produttivi.

Kerakoll è Società Benefit e nel 2023 ha ottenuto la certificazione B Corp, a conferma del suo percorso ESG verso un nuovo modello d’impresa per generare valore economico, sociale e ambientale.