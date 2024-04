Concordia: escavatore “scivola” dal rimorchio su cui è trasportato e si appoggia sulle auto in sosta

Oggi poco dopo mezzogiorno i Vigili del fuoco di S. Felice con Autogru da Modena sono intervenuti sulla SP8 – Provinciale per Novi, in angolo con l’accesso a Piazza della Repubblica, dove un escavatore dopo una curva è “scivolato” dal pianale-rimorchio su cui era trasportato, finendo su le auto in sosta. Fortunatamente non ci sono stati feriti. L’intervento ha permesso di liberare le auto e raddrizzare l’escavatore. Sul posto un ambulanza del 118 e, per per i rilievi e la viabilità la Polizia Locale di Concordia.