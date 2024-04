Cammini religiosi: sarà recuperata la canonica della pieve di Colombaro, inagibile dopo il terremoto del 2012

Il Comune di Formigine riceverà un finanziamento pari a 1milione di euro da parte del Ministero del Turismo, relativamente al progetto di recupero e restauro della canonica che fa parte del monumento più antico sul territorio comunale, ossia la Pieve di Colombaro, che è tappa del cammino religioso “Via Romea Germanica Imperiale”.

In vista dell’anno giubilare (2025), l’Amministrazione comunale di Formigine ha incentivato i progetti relativi ai cammini religiosi, da alcuni anni molto apprezzati dai turisti che possono trovare sul territorio strutture ricettive all’altezza, come dimostrano i dati ufficiali che registrano ben 171.098 pernottamenti nel 2023 (piazzandosi al secondo posto dopo Modena), con un aumento del 16% rispetto all’anno precedente.

La canonica della Pieve di Colombaro è attualmente in disuso poiché inagibile a seguito del sisma del 2012. Tale complesso è nelle disponibilità del Comune di Formigine in forza di un contratto di diritto di superficie con il Comune di Modena per la durata di 50 anni dal 2018.

Oggetto del recupero saranno naturalmente anche le aree adiacenti come, ad esempio, il sagrato della Chiesa e l’area verde.

In collaborazione con l’associazione Via Romea Imperiale A.P.S., si prevede l’installazione di apposita segnaletica, campagne di comunicazione ed eventi per far conoscere maggiormente questo cammino e, più in generale, l’offerta turistica comunale.