A San Prospero sei donne si raccontano in un “talk” in biblioteca

“Lei non sa chi sono io” è il titolo dell’incontro che si terrà sabato 13 aprile alle ore 17.00 presso la biblioteca comunale di San Prospero (Via Chiletti, 6). Nel corso dell’iniziativa alcune donne parleranno della loro esperienza professionale e di vita, per raccontare le loro scelte di libertà. Parteciperanno la scrittrice Patrizia Capelli, l’insegnante Mirella Manco, l’ingegnera Sonia Lauria, la scrittrice e libraia Isa Malagò, la chimica Ylenia Albano e la giornalista Antonella Cardone, direttrice di “Sul Panaro”. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “I Talenti di Minerva” con il patrocinio del Comune di San Prospero.

Combattere le diseguaglianze tra le persone dovute al sesso, all’origine o alla religione, rappresentare la figura della donna in tutte le sue sfaccettature e valorizzare l’ingegno femminile sono alcuni degli obiettivi primari dell’associazione.