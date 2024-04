Ricorre domani il 172° anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato

Nella giornata di domani, mercoledì 10 aprile, si celebrerà il 172° anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato, avvenuta nel 1852, quando nacque il “Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza”.

Questo importante traguardo esalta di nuovo l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal claim #essercisempre

Per questa importante occasione, la Questura di Reggio Emilia ha organizzato una cerimonia che si terrà domani mattina.

Alle ore 9:30, il Questore Giuseppe Maggese, davanti uno schieramento di Funzionari della Questura di Reggio Emilia, deporrà una corona davanti un monumento sito nel piazzale della Caserma Cialdini a perenne ricordo dei poliziotti caduti per servizio.

Dalle ore 10, invece, la cerimonia si sposterà presso il teatro “Ludovico Ariosto” di Reggio Emilia, sito in Corso Benedetto Cairoli n.1, dove gli ospiti verranno allietati dalle esibizioni del Quintetto d’Archi e Clarinetto dell’ISSM Conservatorio Peri-Merulo di Reggio Emilia.

In questa sede, il Questore Giuseppe Maggese terrà un discorso rivolto agli ospiti al termine del quale vi sarà l’attesa premiazione del personale che più si è distinto durante le attività di servizio.

A livello nazionale, invece, la Polizia di Stato ha organizzato cerimonia nazionale che si terrà nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma e che vedrà la partecipazione delle più alte cariche istituzionali dello Stato.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 9.00, a Roma, presso la Scuola Superiore di Polizia, con la deposizione, presso il Sacrario dei Caduti, di una corona da parte del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Prefetto Vittorio Pisani.

Successivamente, alle ore 11.00, alla presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa, avrà luogo la solenne cerimonia in Piazza del Popolo, durante la quale, sarà conferita dal Presidente della Repubblica la medaglia d’oro al valor civile alla Bandiera della Polizia di Stato per le attività svolte dal personale del Gruppo Sportivo Fiamme Oro.