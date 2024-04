Reggiolo: ai domiciliari per tentata rapina evade durante la notte

Si trovava agli arresti domiciliari per il reato di tentata rapina aggravata commessa il 22 maggio 2019 ai danni di una tabaccheria di Reggio Emilia. L’uomo, un 36enne, a seguito dell’iter processuale, era stato condannato alla pena detentiva pari a 1 anno 9 mesi e 20 giorni in regime di detenzione domiciliare, oltre che al pagamento di una multa. Ieri notte, però, il 36enne è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri di Reggiolo, in via Moglia, a bordo della propria autovettura. A seguito dei previsti controlli, i militari constatavano che l’uomo era gravato da provvedimento di detenzione domiciliare in atto con permesso di assentarsi dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Per questi motivi, sussistendo la flagranza di reato, con l’accusa di evasione i carabinieri hanno arrestato un 36enne residente a Reggio Emilia, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura di Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.