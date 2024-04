L’energia di Maserati Folgore è pronta per la tappa italiana di Formula E

Maserati si prepara alla gara di casa: l’unica tappa italiana del Campionato del mondo ABB FIA Formula E 2024 è in programma sabato 13 e domenica 14 aprile al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

I round 6 e 7 della serie con monoposto full-electric saranno ospitati per la prima volta nella Motor Valley, a Misano Adriatico – di norma la Formula E veniva ospitata a Roma – non lontano da Modena, la “casa” del Tridente.

Il Brand modenese ha un profondo DNA sportivo: nato in pista, con la partecipazione in Formula E non solo ricorda il suo vincente pedigree racing, ma sottolinea inoltre l’avvento di un importante momento storico, votato a Folgore, la gamma 100% elettrica di Maserati.

Proprio nella Motor Valley, Maserati è pioniere nel campo dell’elettrificazione e primo marchio italiano di auto di lusso a produrre modelli completamente elettrici, oltre che a gareggiare in Formula E.

In questo contesto fortemente orientato verso innovazione e performance, i piloti di Maserati MSG Racing sono pronti a dare il meglio di sé tra i cordoli di uno dei circuiti più iconici e amati dagli appassionati di due e quattro ruote di tutto il mondo.

Dopo l’entusiasmante vittoria conquistata a Tokyo, la prima di questa stagione per Maserati MSG Racing con Max Günther protagonista indiscusso in occasione dell’esordio della Formula E in terra nipponica, il team è ansioso di portare avanti l’ottima performance di fronte al pubblico tricolore, in trepidante attesa di vedere in azione le Maserati Tipo Folgore di Max e Jehan per la conquista di nuovi successi.

Nella stagione 2023, nella tappa italiana di Roma Max Günther aveva raggiunto un ottimo terzo posto.

Con il ricordo di quella medaglia e il sapore della più recente vittoria giapponese, è tutto da giocare in Italia questo fine settimana. Altrettanto desideroso di dare il suo contributo alla squadra e rendersi autore di una bella prestazione in pista è anche il compagno di squadra Jehan Daruvala, unico rookie di questa stagione di Formula E.

La tappa di Misano Adriatico, insieme a Tokyo e Shanghai, rappresenta una novità nel calendario della decima stagione del Campionato del mondo ABB FIA Formula E. Inoltre, i round 6 e 7 di Formula E segnano l’avvicinarsi al traguardo di metà stagione – che si concluderà a Londra il 21 luglio – dove Maserati MSG Racing si trova al momento in settima posizione nella classifica costruttori.