Il Comune valuta proposte volte alla valorizzazione del territorio sassolese

Il Comune di Sassuolo, nell’intento di promuovere interventi per favorire la valorizzazione turistica del territorio, intende valutare proposte per la sottoscrizione di una Convenzione finalizzata alla realizzazione di eventi quali: Giovedì sotto le stelle, Fiere di Ottobre e Natale a Sassuolo.

L’invito è rivolto ad Associazioni di Promozione Sociale o Organizzazioni di Volontariato iscritte da almeno 6 mesi al RUNTS (Registro unico del Terzo Settore). Le proposte riguarderanno la disponibilità a sottoscrivere il modello di Convenzione e saranno articolate per ipotesi progettuali.

Le azioni puntano a favorire la frequentazione turistica del territorio comunale. A mero titolo di esempio, vengono elencate alcune tipologie: a) coordinamento e gestione delle manifestazioni e delle attività di animazione territoriale; b) comunicazione attraverso la raccolta pubblicitaria, la stampa e la distribuzione dei cataloghi delle manifestazioni, dei poster e delle locandine, c) altre forme di comunicazione web e social; d) gestione prenotazione eventi; e) piano della sicurezza.

Le proposte dovranno comprendere:

ipotesi progettuale, con aspetti tecnici ed economici, per la realizzazione di un evento musicale in piazza con presenza di almeno 400 persone;

ipotesi progettuale, con aspetti tecnici ed economici, per la realizzazione di una fiera-mercato;

ipotesi progettuale, con aspetti tecnici ed economici, per la redazione, la stampa e la distribuzione del programma dei Giovedì sotto le Stelle, Fiere di Ottobre e Natale a Sassuolo;

ipotesi progettuale, con aspetti tecnici ed economici, per la realizzazione di almeno 1 evento da realizzare al di fuori dal centro storico (in altri momenti dell’anno);

valutazione e misurazione dell’impatto sociale dell’intervento nel suo complesso.

Le proposte dovranno essere inviate per pec all’indirizzo:

comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it, utilizzando l’apposito modulo e indicando come oggetto: PROPOSTA PROGETTUALE PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE. La scadenza è fissata per il 10 maggio 2024.