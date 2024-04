Vivicittà Reggio Emilia compie 40 anni. Si punta a 6.000 partecipanti

Vivicittà compie 40 anni. Un grande traguardo per l’evento di UISP nazionale che ha sentito il suo primo “Pronti, via!” il 1 aprile 1984 aprendo i centri storici di 20 città italiane.

La storica e sentitissima manifestazione patrocinata da Provincia, Comune e Fondazione per lo Sport tornerà in piazza della Vittoria sabato 13 e domenica 14 aprile.

Il programma e le novità di questa speciale edizione sono stati presentati questa mattina in Municipio insieme al Sindaco Luca Vecchi, l’Assessora Raffaella Curioni, il presidente della Fondazione per lo Sport Mauro Rozzi, il presidente di Uisp Reggio Emilia Azio Minardi e il coordinatore del Settore Atletica Leggera Vidmer Costi. Insieme a loro un ospite speciale: Nicolò Melli in qualità di testimonial della manifestazione.

ASPETTANDO VIVICITTÀ: UN VILLAGGIO SPORTIVO IN CITTÀ

Come da tradizione sabato pomeriggio dalle 15:00 piazza della Vittoria diventa una palestra a cielo aperto e una piazza di sport per tutti in collaborazione con le società Uisp e Decathlon.

Grandi e piccoli troveranno campi da basket e volley, scherma, tiro con l’arco, footgolf, discgolf, parkour, tennis, esibizioni di danza a cura delle scuole UISP. Grandi e piccoli avranno la possibilità di cimentarsi anche nei giochi di una volta con lo staff UISP dei Giochi Tradizionali e mettersi alla prova con il percorso “bici in sicurezza” realizzato in collaborazione con la Polizia Stradale. Nel programma del sabato pomeriggio c’è anche una narrazione organizzata dalla Fondazione per lo Sport nell’ambito del progetto “Parole in movimento” realizzato con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura. La narrazione, di e con Marco Bertarini, si chiama “Il valore del sudore”, si svolgerà in due turni (ore 16:00 e ore 17:00) nel Foyer del Teatro Municipale Valli per bambini dai 6 anni in poi. L’iscrizione è gratuita con prenotazione online dal sito Uisp al link www.uisp.it/reggioemilia/pagina/vivicitt-reggio-emilia.

LA GARA

Domenica 14 aprile alle 9:30 in diretta da Radio 1 Rai partirà il via alla “corsa più grande del mondo” in oltre 60 città italiane e nel mondo. A Reggio Emilia il ritrovo è per tutti dalle 8:00 in Piazza della Vittoria. Per la corsa competitiva il percorso, perfettamente misurato, è sulla distanza di 10 km all’interno del centro storico reggiano con una classifica compensata a livello nazionale composta dagli atleti italiani e stranieri che aderiranno alla manifestazione.

Sesta prova del Gran Prix Uisp 2024 e inserita nel calendario nazionale Fidal, quest’anno Vivicittà diventa anche Campionato provinciale 10 Km su strada UISP RE in prova unica.

Per la manifestazione saranno premiati i primi 10 uomini e le prime 10 donne assoluti competitivi, mentre per il campionato provinciale saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne per ogni categoria. Chi opta per la non competitiva potrà scegliere tra i percorsi di 1,8 – 2,8 – 5 e 10 km.

TROFEO SCUOLE

Come sempre i grandi protagonisti di Vivicittà saranno i bambini, insieme alle famiglie e alle scuole che anche quest’anno stanno rispondendo numerose e con grande entusiasmo alla chiamata degli organizzatori.

Sono 122 gli istituti scolastici della città dai nidi alle scuole secondarie di primo grado raggiunti dalla macchina organizzativa di Uisp, che ha superato a oggi le 3.500 adesioni ma che punta a raggiungere i 6.000 iscritti quando manca ancora una settimana all’evento.

Tutte le scuole partecipanti divise per ordine e grado con almeno 10 iscritti verranno premiate con buoni acquisto per materiale didattico, sportivo o prodotti di cancelleria.

Tre premi speciali saranno destinati alla scuola più fiorita, a quella più eco-rumorosa e allo slogan più sostenibile. Un premio molto speciale andrà invece alla scuola con il maggior numero di iscritti in assoluto, che potrà ospitare il campione di basket Nicolò Melli, testimonial dell’edizione reggiana della manifestazione.

OLTRE ALLA GARA…

PIANTAMI

Vivicittà è da sempre un movimento di sostenibilità. Con l’edizione 2024 dedicata ai “Movimenti Sostenibili” il Comitato UISP di Reggio Emilia intende sensibilizzare bambini e famiglie sull’importanza della biodiversità. Sabato e domenica in piazza della Vittoria lo staff Uisp distribuirà gratuitamente bustine di semi di piante mellifere favorendo così la riproduzione degli organismi vegetali “amici delle api” in un circolo virtuoso per l’intero ecosistema.

A tenere la piazza pulita attraverso la raccolta differenziata ci penseranno invece i volontari di Uisp sostenuti da Iren, che fornirà i kit per la differenziata e collocherà in piazza il Fontanone, il distributore mobile di acqua di rete a disposizione di tutti i partecipanti.

VIVICITTA’ IN CARCERE

Uisp porta lo sport anche negli istituti penitenziari. Lo fa tutto l’anno svolgendo attività motoria per i detenuti di via Settembrini dove la manifestazione arriverà nella giornata di mercoledì 17 aprile dando la possibilità a tutti i detenuti di correre o camminare su un percorso allestito dentro il perimetro delle mura dagli operatori Uisp.

ISCRIZIONI

Tutti i partecipanti riceveranno la t-shirt di Vivicittà e i premi offerti dagli sponsor. Le iscrizioni avvengono attraverso le scuole, ma anche nella sede della UISP di via Tamburini o direttamente in Piazza della Vittoria sabato 13 e domenica 14 Aprile, prima della partenza della corsa competitiva fissata per le 9:30 a cui seguirà l’allegra sfilata di scuole e famiglie. Per i podisti iscrizioni su www.irunning.it/emiliaromagna fino a venerdì alle ore 17:00 o in piazza fino alla mattina della gara. Tutte le info sul sito www.uisp.it/reggioemilia, tel 0522 267236 – eventi@uispre.it.

HANNO DETTO…

“Due ringraziamenti mi premono, in occasione di questa 40^ edizione della nostra Vivicittà – ha detto il sindaco Luca Vecchi – Il primo è al testimonial di questa edizione 2024, cioè

Nicolò Melli, atleta e campione di livello internazionale, profondamente legato alla sua e nostra città. Nicolò non perde occasione per testimoniare la sua generosità e disponibilità verso

Reggio Emilia e la promozione sportiva e civica che in essa si svolge: Vivicittà ne è un esempio evidente. Il secondo, ma non ultimo, grazie va alla Uisp, per aver realizzato e accompagnato

questa bellissima manifestazione dalle fasi pionieristiche a oggi, con le sue peculiarità sportive, ma anche con il suo impegno per la pace, l’ambiente, la solidarietà e l’essere comunità, che hanno caratterizzato Vivicittà fin dalle origini”.

“Non poteva esserci occasione migliore di Vivicittà – ha detto l’assessora allo Sport ed Educazione, Raffaella Curioni – per parlare di Sport e di impegno verso lo Sport per tutti

da parte dell’Amministrazione comunale in questo mandato. Vivicittà è motivo di orgoglio e soddisfazione per Reggio Emilia, non solo per l’ampia e diversificata partecipazione,

compresi bambini, famiglie, scuole, ma per i principi guida che la manifestazione sostiene e diffonde da sempre, a cominciare dalla pace e dalla sostenibilità.

Vivicittà ha il merito di essere da sempre veicolo di coesione sociale, benessere, promozione di attività motoria e diffusione di valori importantissimi per la comunità: un merito dunque educativo oltre che sportivo”.

“Quando una manifestazione arriva alla sua quarantesima edizione – ha detto il presidente della Fondazione per lo Sport Mauro Rozzi – significa che i contenuti che propone sono di grande valore così come la macchina organizzativa. Un ringraziamento speciale a Uisp e alle società sportive che propongono due giorni di sport in città, a partire dalle tante attività di Aspettando Vivicittà dove bambini e adulti potranno cimentarsi in sport e giochi, percorsi di bici in sicurezza e assistere anche alla narrazione ‘Il valore del sudore’ di Marco Bertarini nel Foyer del Valli nell’ambito del progetto ‘Parole in movimento’”.

“Vivicittà – ha ricordato il presidente di UISP Reggio Emilia Azio Minardi – è nata 40 anni fa con l’obiettivo di riappropriarsi dei centri storici e sensibilizzare i cittadini di tutte le età al tema della pace, della sostenibilità e dei diritti. I diritti continuano a essere al centro di questa manifestazione, che anche quest’anno porta messaggi di pace e sostenibilità a centinaia di scuole coinvolgendo migliaia di bambini chiamati a prendere parte insieme alle loro famiglie a una grande festa per il centro storico che parte il sabato pomeriggio con il villaggio sportivo e termina la domenica mattina con la camminata e la corsa competitiva”

“Reggio è casa mia, le radici sono forti. Non me ne sono mai andato, sono sempre stato qua – ha detto Nicolò Melli, testimonial della manifestazione -. Vivicittà l’ho sempre vissuta come una festa per la città e sono molto contento di essere il testimonial di Uisp e di prestare il mio volto a questa bellissima manifestazione. Con Uisp condivido tanti valori e mi auguro che questa sia la prima di tante esperienze e progettualità condivise per la città”.

In occasione di Vivicittà saranno presenti in piazza con un proprio stand Ausl Reggio Emilia, Decathlon, Mios Fisioperformance, Giglio Centrale del Latte.

A Reggio Emilia Vivicittà è realizzata con il patrocinio di Provincia, Comune di Reggio Emilia e Fondazione per lo Sport e con il supporto di Emil Banca, Coop Alleanza 3.0, Decathlon, e Librerie Uver. Marsh, il broker assicurativo dell’Uisp, è il main partner nazionale di Vivicittà 2024.