Somministrazione di superalcolici a minorenni, denuncia e sanzione per il titolare di un locale bolognese

Seduti al tavolo a sorseggiare superalcolici in un normale sabato sera. Non ci sarebbe stato nulla di male, se i consumatori non fossero stati dei minorenni. È quanto successo sabato scorso intorno alle 23 in un locale nei pressi di piazza Malpighi, quando gli agenti del reparto Polizia Commerciale della Polizia Locale, impegnati in un servizio in abiti civili per contrastare gli eccessi della movida, hanno notato un gruppo di ragazzi di giovanissima età seduti in due tavoli intenti a bere.

Agli agenti è stata sufficiente una breve ed attenta osservazione per capire che si trattasse di bevande alcoliche e superalcoliche e, una volta entrati nel locale, hanno identificato i dieci giovanissimi, tutti minorenni e alcuni di soli quindici anni. Sui tavoli, birre, e drink a base di gin e vodka, tutti con servizio annesso. Tutti i ragazzi sono stati successivamente affidati ai genitori, mentre a finire nei guai è stato il titolare, un quarantacinquenne presente sul posto e direttamente responsabile del grave episodio. Per lui sono scattati due verbali amministrativi per un totale di circa mille euro e una denuncia penale, mentre l’autorità competente, ricevuti gli atti, deciderà altri eventuali provvedimenti a suo carico.