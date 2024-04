Ruba la ruota di un’auto ma viene subito fermato: 20enne denunciato a Reggio Emilia

Nella serata sabato 6 aprile, operatori della Squadra Volante di Reggio Emilia sono intervenuti in via Mercadante a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa, da parte di un uomo che riferiva di aver subito il furto di una ruota della propria auto che era parcheggiata in strada.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti notavano la presenza in zona di un furgone in transito che destava l’attenzione degli operanti i quali decidevano di fermarlo per effettuare un controllo.

Alla guida del mezzo veniva identificato un ragazzo di 20 anni di origine moldava, irregolare sul territorio dello Stato e privo di patente di guida. A quel punto gli operatori chiedevano al soggetto di poter visionare l’interno del furgone dove rinvenivano una ruota completa di cerchio in lega corrispondente perfettamente a quella appena asportata dall’auto del richiedente.

Sulla base di quanto accaduto, il soggetto veniva condotto presso i locali della Questura per essere sottoposto a una completa identificazione e, al termine degli accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato e segnalato per guida senza patente, mentre il furgone veniva posto sotto sequestro.