Parliamo dei nostri amici a quattro zampe

Capire meglio come gestire il nostro cane, nel rispetto delle sue esigenze e delle norme di comportamento civile in comunità. Scoprire il canile intercomunale di Novellara, che vede anche la presenza del comune di Correggio. Gestire al meglio gli animali esotici, che sono quelli a maggior rischio di abbandono sul territorio.

Queste le tematiche dei tre appuntamenti realizzati dal Comune di Correggio con il canile intercomunale di Novellara dal titolo Educare con il cuore, che si terranno il 9 e 23 aprile e 14 maggio a Palazzo Principi a Correggio e vedranno la partecipazione, oltre dell’assessore all’ambiente di Correggio Giovanni Viglione, veterinari ed esperti. Gli ingressi saranno ad ingresso libero, con possibile offerta per il canile.

“Il format degli incontri – ha spiegato l’assessore Viglione – è stato concordato con il canile intercomunale di Novellara con finalità di divulgazione di una corretta gestione del proprio cane. Credo sia importante fare iniziative del genere a Correggio, uno dei comuni con presenza massiccia di animali domestici, cani e gatti. Se il primo incontro punta sulla corretta gestione di cani e gatti, il secondo sarà una sorta di viaggio alla scoperta del canile intercomunale. L’ultimo appuntamento, invece, verterà su un tema molto importante: gli animali esotici. Parleremo, con alcuni esperti, in particolare di conigli e tartarughe, che sono le specie più soggette ad abbandoni. Quella in cartellone – ha concluso l’assessore Viglione – è solo una prima serie di iniziative alle quali intendiamo dare seguito in futuro sempre nell’ottica di portare maggiore benessere ai nostri animali e armonia nei rapporti della comunità sull’argomento”.