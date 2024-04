Laboratorio di “plogging” con gli studenti del Russell di Guastalla

L’istituto Russell di Guastalla, nel contesto dell’iniziativa studentesca “Monte ore 23-24” mercoledì 10 aprile realizzerà, in collaborazione con l’assessorato all’ambiente del Comune di Guastalla, un laboratorio di “PLOGGING” per la raccolta dei rifiuti nelle aree vicine alla sede scolastica (Piazzale della Piscine, Cortile Scolastico, Parco dell’Ospedale, Arboreto Pertini, Via Donatori di Sangue, Area Circolo AICS).

Ad aprire l’evento saranno presenti l’assessore all’ambiente Chiara Lanzoni e due volontari del gruppo plogging di Guastalla.

La scuola ha chiesto la collaborazione anche per quanto riguarda il materiale necessario alla raccolta (sacchi, pinze, guanti…) e per le modalità di conferimento presso SABAR del materiale raccolto.

L’iniziativa studentesca è programmata per il giorno 10 aprile dalle ore 8:15 alle ore 12:55.

Non tutti gli studenti aderiranno all’attività di plogging, l’adesione è su base volontaria e ci sono moltissime altre attività proposte per il monte ore tra cui possono scegliere.

“È molto importante che queste attività entrino a far parte dell’agire collettivo e della sensibilità personale dei ragazzi e degli adulti” ha detto l’assessore Lanzoni “per questo siamo sempre disponibili a fornire collaborazione, oltre che organizzare direttamente, a iniziative di plogging su tutto il territorio comunale”.