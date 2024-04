La circolarità nel fashion: il 10 aprile un incontro a Carpi

Il tema della sostenibilità e del riuso nella moda sta diventando un aspetto sempre più importante da tenere in considerazione, anche alla luce delle nuove normative internazionali che stanno per entrare in vigore: a questo proposito, Carpi Fashion System promuove La circolarità nel fashion, un’incontro pubblico, aperto agli operatori del comparto, per conoscere i contributi e le opportunità in campo per la crescita e lo sviluppo sostenibile delle imprese.

L’incontro con gli esperti si terrà mercoledì 10 aprile, dalle ore 9.00 alle 11.30, presso la Sala delle Vedute di Palazzo dei Pio, a Carpi.

La mattinata, introdotta dal Vice Sindaco e Assessore all’Economia del Comune di Carpi Stefania Gasparini, sarà aperta dall’intervento di Massimo Garuti, che illustrerà gli interventi di innovazione a favore delle PMI previsti dal piano di lavoro del Carpi Fashion System per il 2024, a cui seguirà Marco Ottolenghi, che tratterà del Report circolarità delle imprese di Carpi.

A esaminare invece le opportunità per le imprese saranno Roberto Ricci Mingani, della Regione Emilia-Romagna, che esporrà il Bando per la promozione dell’economia circolare e la riduzione dei rifiuti nel sistema produttivo regionale, i Programmi di Open Innovation del progetto PNRR EocsistER, mentre del Bando Rafforzamento delle competenze per la transizione industriale, digitale e green parlerà Giovanni Di Donato, della Fondazione Democenter-SIPE.

L’iniziativa rappresenterà anche l’occasione per presentare alcuni progetti strategici per il territorio: da Water retting 4.0, per lo sviluppo e sperimentazione di un bioreattore industriale per l’estrazione della fibra di canapa e la produzione sostenibile di tessuti e materiali per l’edilizia, a Ri-uso, metodi di eco-design e tool per la gestione e la fruibilità dei dati del passaporto digitale di prodotto a supporto della circolarità certificabile delle PMI del fashion, su cui interverrà Emilio Bonfiglioli del Centro Qualità Tessile, e, per finire, il Centro di competenze per l’economia circolare e filiera del tessile, a cura di Gian Marco Malagoli di Garc Ambiente.

L’iniziativa è a partecipazione gratuita, previa iscrizione a https://bit.ly/CFS100424.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 059.2058288 o inviare una mail all’indirizzo v.matli@fondazionedemocenter.it.

Carpi Fashion System è il progetto di sostegno alle aziende del Distretto di Carpi promosso da CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, insieme a Camera di Commercio di Modena, Fondazione Democenter-SIPE, ForModena e Comune di Carpi, con il determinante contributo di Fondazione CR Carpi.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.carpifashionsystem.it.