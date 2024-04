Incendio di un’abitazione ieri a Borgo Tossignano

Ieri pomeriggio un incendio ha interessato il piano terra di una palazzina in via Roma 4 a Borgo Tossignano. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco dal distaccamento di Fontanelice e due dal distaccamento di Imola. Non si segnalano feriti. Oltre ai pompieri sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.