DeSidera 2024: la charity dinner stellata giunge alla sua terza edizione

Non c’è due senza tre. Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con DeSidera, la cena di beneficenza più stellata che mai, ideata e organizzata dal Dott. Mirko Ferrara in collaborazione con l’associazione “Il Giorno Dopo ODV” e Fondazione Mediolanum come Charity Partner.

Il format è ormai consolidato ma non mancano le novità in questa edizione 2024, a cominciare dagli Chef che si occuperanno dell’elaborazione del menù e della preparazione dei piatti. Si tratta dei fratelli “Chicco e Bobo” Cerea del ristorante tristellato “Da Vittorio” di Bergamo; eccellenze nel mondo della ristorazione e dell’accoglienza dallo stile culinario inconfondibile, frutto del connubio perfetto fra tradizione e modernità. I partecipanti all’evento potranno dunque assaporare le loro pietanze all’insegna dell’armonia dei sapori che scaturiscono dalla sapiente valorizzazione di materie prime di altissima qualità, provenienti dalle migliori aree di produzione.

Non solo: anche la location è inedita. La cena – che quest’anno sarà il 10 aprile – si svolgerà infatti presso “Ruote da Sogno” a Reggio Emilia che, oltre ad essere partner della serata, ha messo a disposizione la propria sede: un ambiente suggestivo e all’avanguardia che permetterà agli ospiti di vivere un’esperienza multisensoriale immersiva, magica, unica nel suo genere. L’evento è aperto a chiunque voglia partecipare, e quest’anno vedrà anche il supporto del Club Uomini Gentili.

Lo scopo benefico

DeSidera Charity Dinner è un evento annuale a scopo benefico che nasce dalla promessa fatta ormai 4 anni fa da Mirko Ferrara al padre Edmondo gravemente malato di un tumore allo stomaco. Trasformare il dolore in azione, contribuendo attivamente alla ricerca contro questa forma così aggressiva di carcinoma allo stomaco e garantendo una maggiore speranza di vita a tutti coloro che ne sono affetti. Da qui l’idea di creare l’evento e l’impegno costante di Mirko in memoria del padre: da allora è sempre alla ricerca di nuovi partner, nuove collaborazioni, nuovi sostenitori per raccogliere quanti più fondi possibili da devolvere al CORE – Centro Oncologico ed Ematologico di Reggio Emilia, a sostegno del progetto di ricerca del Dott. Carmine Pinto per lo sviluppo di terapie di cura più efficaci contro il mesotelioma pleurico.

Per prenotare il proprio tavolo è necessario mandare una mail all’indirizzo reservation@infocharitydinner.eu fino ad esaurimento posti.