Auditorium Montalcini di Mirandola ‘Amanti’ chiude la stagione curata da Ater Fondazione

L’ultimo appuntamento di questa stagione dell’Auditorium, in programma per mercoledì 10 aprile, vede in scena una commedia: Amanti i cui protagonisti sono Massimiliano Gallo con Fabrizia Sacchi diretti da Ivan Cotroneo – regista televisivo e cinematografico, conosciuto al grande pubblico per aver creato e sceneggiato serie televisive originali quali Tutti pazzi per amore o La compagnia del cigno – firma per la prima volta un’opera teatrale.

Amanti è una storia in due atti sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e in definitiva sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste. Interpretato nei ruoli protagonisti da Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, volti noti e amati del teatro, del cinema e della televisione, lo spettacolo procede tra incontri clandestini, verità e menzogne, equivoci, imbrogli, passi falsi… Fino a quando qualcosa stravolge tutti i precari equilibri.

Informazioni di biglietteria

Auditorium Rita Levi Montalcini via 29 Maggio, 4 Mirandola – Tel: 0535 22455 – WhatsApp: 333 2455605 – E-mail: mirandola@ater.emr.it – www.ater.emr.it – Facebook/Instagram Aula Magna Rita Levi Montalcini