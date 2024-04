A Castelnuovo e Modena il rock con “Note al Lennon”

Sarà un’altra estate rock a Modena e Castelnuovo Rangone. Si rinnova la partnership tra le due Amministrazioni comunali per la rassegna “Note al Lennon”, rassegna musicale che, ormai da tradizione, inaugura il programma estivo castelnovese.

Artisti internazionali e sonorità da tutto il mondo per un cartellone di grande qualità impreziosito dalla presenza della cantautrice americana Joan Osborne, icona della musica a stelle e strisce. L’autrice di “One of Us” e la sua band si esibiranno in un imperdibile concerto ai Giardini Ducali di Modena il 29 giugno, in una serata aperta dalla cantante nostrana Ellen River.

«Continua e si rafforza la collaborazione tra il Comune di Modena e quello di Castelnuovo, per offrire appuntamenti di musica live di qualità – afferma Andrea Bortolamasi, Assessore alla Cultura del Comune di Modena –. Vogliamo creare una rete, sempre più estesa, che unisca diversi centri della nostra Provincia, per arrivare ad avere una programmazione integrata e diffusa all’insegna della musica, unendo generi e pubblici diversi».

Stefano Solignani, Assessore alla Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone, presenta così l’iniziativa: «Quest’anno Note al Lennon, con i suoi artisti italiani e internazionali, vuole proporre ancora di più una rassegna di musica di altissima qualità, abbracciando tutti i generi musicali affini alla musica rock. Con orgoglio rinnoviamo la collaborazione, per il secondo anno consecutivo, con il Comune di Modena e i Giardini Ducali, dove andrà in scena il concerto gratuito della leggendaria Joan Osborne, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona musica».

Di alto livello anche le performance attese al Parco John Lennon di Castelnuovo, sede originaria della rassegna promossa dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone. A partire dal 6 giugno e per tutti i giovedì di giugno e luglio si esibiranno artisti italiani e internazionali all’insegna della buona musica. Il programma della rassegna è in fase di definizione, ma è già nutrito gruppo di musicisti e cantanti che hanno già dato conferma. Tra questi c’è Hugo Race, eclettico musicista australiano già membro dei Birthday Party e dei Bad Seeds di Nick Cave, che porta al Lennon il suo progetto solista Hugo Race Fatalists per un rock dall’animo oscuro, elementi folk e blues psichedelico.

Tra i nomi di spicco, gli australiani The Black Sorrows, autentica leggenda della musica blues rock di stampo americano tanto da aprire i concerti dei Rolling Stones, che portano sul palco i loro più grandi successi, Vanessa Peters, straordinaria cantautrice texana, in Italia con la sua band per promuovere il suo ultimo lavoro – in bilico tra folk rock e ballad americane – “Flying on Instruments”, Giancarlo Frigieri e lo Scheletro, in un concerto esclusivo e unico del progetto del cantautore sassolese assieme a Nicola Caleffi, voce e chitarra dei Julie’s Haircut, Tupamaros, la famosa band di combat rock presenta in esclusiva il suo nuovo album “Invisibili”.

A chiudere la rassegna sarà anche quest’anno il Limoni Indie Fest, evento dedicato alle band indie italiane, che avranno la loro vetrina il 26 e 27 luglio per due serate all’insegna della migliore musica indipendente italiana.