I comuni di Concordio e Reggiolo firmano, con altri comuni, un accordo di collaborazione per lo sviluppo delle “Terre basse”

È stato firmato sabato 6 aprile nella cornice del Teatro del Popolo di Concordia, restituito, dopo la ricostruzione, proprio quest’anno alla cittadinanza, un accordo di collaborazione tra i Comuni di Concordia sulla Secchia, Borgo Mantovano, Reggiolo, Sermide e Felonica per la realizzazione di attività congiunte di promozione territoriale.

I Comuni firmatari, sono accomunati dalla storia dei mulini natanti, da affini tradizioni enogastronomiche, da patrimoni culturali da valorizzare come fulcro di attrattività per i propri territori, dalle piste ciclabili (Eurovelo 7, Ciclovia del Sole) alle numerose eccellenze enogastronomiche dei territori al confine tra Emilia Romagna e Lombardia.

L’accordo ha come obiettivo la definizione di nuove strategie di valorizzazione dell’offerta turistica di tutti i territori coinvolti, attraverso l’integrazione delle numerose e peculiari eccellenze ambientali, culturali e identitarie. Implementando i livelli di collaborazione su un piano territoriale più ampio, che rappresenti la complessità e la pienezza dell’offerta turistica, proposti in forma unitaria come prodotto turistico, uno degli obiettivi sarà la progettazione di un marchio “Terre Basse” per la connessione e la valorizzazione congiunta dei comuni ciclabili e del turismo green, anche ai fini del consolidamento dell’Accordo di collaborazione.

“Quello firmato è un accordo importante – dichiarano i Sindaci – perchè il turismo e la promozione territoriale rappresentano il volano fondamentale per la ripresa economica e per favorire una logica di rete e di filiera in un contesto interregionale. Fare squadra ci consente di mettere le basi per procedere poi con specifiche iniziative collegate alle eccellenze turistiche che saranno collegate, seppure realizzate su diversi territori “di confine” appartenenti a due Regioni”.

Tra le finalità dell’accordo vi sono quelle di:

– definire una strategia turistica comune ed integrata destinata a valorizzare i profili distintivi connessi ai valori ambientali, paesaggistici e storico culturali dei mulini natanti e alla mobilità dolce,

– avviare forme di partenariato e favorire il coinvolgimento di tutte le componenti della filiera turistica

– stimolare il concreto sviluppo di sinergie con i settori dell’agricoltura, della cultura, dell’educazione, dell’impresa sociale e dell’innovazione tecnologica;

– potenziare gli scambi culturali, economici, industriali, ambientali ed educativi come fonti di opportunità per gli appartenenti alle comunità e favorire lo scambio di buone pratiche, la condivisione delle eccellenze dei territori;

Il coordinamento sarà affidato a una cabina di regia composta da rappresentanti dei Comuni coinvolti che si avvarrà inoltre della collaborazione di altri soggetti operanti sul territorio, a seconda delle azioni da implementare. Concordia è comune capofila, visto che si colloca, anche a livello logistico strategicamente all’incrocio tra le tre province di Modena, Reggio Emilia e Mantova.

Questo è solo un punto di partenza quindi per un percorso tutto da sviluppare anche perché l’accordo è aperto all’adesione di altri Enti accomunati da tradizioni enogastronomiche e patrimoni culturali affini, che ne condividano i principi e le finalità e che si impegnino a promuovere le azioni previste, per favorire un’operatività più concreta e di rete delle politiche di promozione del territorio.