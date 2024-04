Aggiornamenti in merito alle chiusure previste sulla A1

Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’area di servizio “San Martino ovest”, situata nel tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa Campegine, verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di lunedì 8 alle 5:00 di martedì 9 aprile.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla stessa A1, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, di seguito indicate:

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 10 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 11 APRILE

-sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fiorenzuola o di Parma.

NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 11 E VENERDI’ 12 APRILE, CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fidenza o di Terre Canossa Campegine.

Sempre in A1, dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 aprile, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano e in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena sud o di Reggio Emilia.