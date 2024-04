Transizione 5.0, Lapam Confartigianato promuove un webinar in calendario lunedì 8 aprile per illustrare i dettagli del decreto

Dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, Lapam Confartigianato organizza un webinar per illustrare le principali norme in merito al cosiddetto Piano transizione 5.0

L’appuntamento online è in programma per lunedì 8 aprile, a partire dalle ore 17.

Relatori dell’incontro sul web saranno Federico Cantelli, responsabile ufficio credito e finanza agevolata Lapam Confartigianato e Ing. Paolo Felicani, collaboratore Digital Innovation Hub, esperto del Piano Transizione 4.0 e di processi di digitalizzazione aziendale.

Il piano Transizione 5.0 consente alle imprese di beneficiare di crediti d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali che favoriscano la riduzione dei consumi energetici, un finanziamento di circa 6,3 miliardi di euro.

A tal proposito il nostro ufficio credito e finanza agevolata ha introdotto lo “Sportello Investimenti 5.0”, un servizio pionieristico pensato per rispondere alle esigenze emergenti delle imprese moderne.

La partecipazione al webinar è gratuita, previa registrazione tramite il sito www.lapam.eu.