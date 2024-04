Luzzara, cade da ponteggio: operaio elitrasportato a Parma

Un infortunio sul lavoro si è verificato poco dopo le 13.00 di oggi in un cantiere edile a Luzzara, dove un operaio 45enne residente a Gualtieri è rimasto seriamente ferito dopo essere caduto, per cause ancora all’esatto vaglio della Medicina del Lavoro che procede ai rilevi, dal ponteggio allestito per lavori di manutenzione del tetto di un capannone aziendale. L’operaio, finito al suolo dopo una caduta di oltre 6 metri, è rimasto seriamente ferito ed è stato elitrasportato presso il Maggiore di Parma. Sull’esatta dinamica dei fatti sono in corso gli accertamenti da parte della Medicina del lavoro.