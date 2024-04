Lunedì a Reggio una serata fra progetti APRO a sostegno della Sanità Pubblica

Lunedì 8 aprile alle ore 20.30, presso il Teatro Ludovico Ariosto di Reggio Emilia, si terrà l’iniziativa “Una serata fra progetti APRO a sostegno della Sanità Pubblica, Amici e Musica”.

La serata rientra nelle attività organizzate dall’associazione reggiana nel 40°anno di presenza sul territorio. Fondata nel 1984 dal Dott. Giuliano Bedogni, Apro dà appuntamento a tutta la cittadinanza per raccontare due importanti campagne: la chiusura del Progetto Amica Pelle destinato alla Radioterapia Oncologica, grazie al quale è stato acquistato un macchinario del valore di 300.000 euro per il trattamento dei tumori della pelle e il lancio del nuovo progetto dedicato alla Gastroenterologia Endoscopia Digestiva di Reggio Emilia e di tutte le sedi della provincia, coinvolgendo 6 ospedali: Reggio Emilia, Castelnovo Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio, Scandiano.

La nuova campagna di raccolta fondi ha come obiettivo quello di acquistare un ecografo ed ecoendoscopio idoneo all’applicazione di intelligenza artificiale per migliorare le diagnosi dei tumori del pancreas e delle vie biliari per la sede di Reggio Emilia e acquisire dispositivi di intelligenza artificiale associata alla colonscopia per tutte le sedi provinciali.

Il progetto, che avrà una durata di 3 anni, ha un costo di circa 400.000 euro.

La serata, realizzata grazie all’ importante sostegno di Conad Centro Nord e con il contributo di Iren e Melloni Immobiliare, vedrà la partecipazione dei medici dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia aderenti all’Associazione che illustreranno i progetti di Apro: il Dott. Matteo Augugliaro, dirigente medico della Radioterapia, spiegherà le funzioni del nuovo macchinario per Röntgenterapia allestito a marzo nel reparto diretto dalla Dott.ssa Cinzia Iotti e che, dopo il collaudo, sarà pronta per i pazienti a partire da fine aprile.

A seguire il Dott. Romano Sassatelli, Direttore della Struttura complessa di Gastroenterologia Endoscopia Digestiva, lancerà la nuova campagna di raccolta fondi rivolto a tutte le sedi provinciali.

Chiuderà la serata il concerto di Edoardo Vianello con i suoi successi senza tempo.

Serata ad accesso libero su prenotazione, fino ad esaurimento posti. Per info e prenotazioni contattare la segreteria organizzativa di Apro ETS: 0522-295585 o 320-9624465, da lunedì al venerdì, ore 9-15