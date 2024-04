Il progetto di riqualificazione dell’ex Ospedale Estense di Modena illustrato in un volume pubblicato da Franco Cosimo Panini

Il complesso che fino a pochi anni fa ha ospitato l’Ospedale Estense riveste da secoli un ruolo centrale per la città di Modena. Oggi, grazie a un imponente progetto di restauro e riqualificazione, gli spazi dell’edificio settecentesco si riconnettono all’adiacente Palazzo dei Musei e vengono destinati per intero alle attività culturali, prefigurando il nascente, grande Polo della Cultura di largo Porta Sant’Agostino.

A questo articolato intervento di trasformazione e rifunzionalizzazione è dedicato Un Palazzo per la cultura. Il progetto di riqualificazione dell’ex Ospedale Estense a Modena, pubblicato da Franco Cosimo Panini Editore e curato da Giovanni Cerfogli, Silvia Pellegrini, Francesca Piccinini e Cristina Stefani.

Il volume illustra nel dettaglio le coordinate progettuali dell’intervento, documentando il primo stralcio dei lavori e le ricerche archeologiche effettuate in parallelo. Un quadro aggiornato degli studi storici consente inoltre di fare luce sull’evoluzione dell’edificio dal Trecento – con il trasferimento in quest’area del convento agostiniano – fino al XX secolo. Completa l’analisi una riflessione sui progetti di ampliamento degli istituti culturali presenti in questa sede da fine Ottocento, offrendo uno sguardo sulle prospettive future dell’intero complesso selezionato.

Il testo è arricchito da un’ampia sezione fotografica che documenta le fasi della trasformazione degli ambienti, offrendo una panoramica completa e suggestiva di uno spazio finalmente restituito alla città.