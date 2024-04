Sul Ramo Verde annullata la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo SS9 via Emilia e lo svincolo 3

Sul Ramo Verde della Tangenziale (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo SS9 via Emilia e lo svincolo 3 Ramo Verde, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, giovedì 4, alle 6:00 di venerdì 5 aprile.

In tale orario, rimane confermata la chiusura, sulla Tangenziale di Bologna, dello svincolo 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore e attività connesse alla realizzazione di una nuova piazzola per i mezzi di servizio.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale.