Scontro tra auto a San Polo d’Enza: una persona bloccata nella vettura ribaltata

Ieri intorno alle 19:00, i Vigili del fuoco di Sant’Ilario sono intervenuti in soccorso di una persona rimasta incastrata nell’abitacolo della sua autovettura, ribaltatasi a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto. E’ accaduto a San Polo d’Enza, in via Martiri della Bettola. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco automedica con personale del 118 e i carabinieri di San Polo.