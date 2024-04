“Sciroppo di Teatro”, domenica ultimo evento al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano

Ultimo appuntamento al Boiardo per questa edizione della rassegna Sciroppo di Teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che invita i bambini a teatro con la “ricetta” del pediatra. Lo spettacolo in programma domenica 7 aprile alle ore 16 è Candido, produzione del Teatro Due Mondi ispirato al “romanzo filosofico” di Voltaire, per un pubblico di tutte le età a partire dai 6 anni.

Lo spettacolo segue i viaggi avventurosi di Candido, ne narra le fortune e le sfortune, e ci farà conoscere l’amata Cunegonda, il filosofo Pangloss – teorico del miglior mondo, e il fido Cacambo, compagno di avventure.

A questi si aggiungono per ogni porto toccato tanti altri personaggi che rendono sempre sorprendente il racconto. E le sorprese ci aspettano durante il viaggio del protagonista, negli incontri che fa, nelle sventure che gli capitano e naturalmente, come in ogni libro edificante, nel finale a sorpresa.

Un finale che ricorderemo per la lezione che ci trasmette.

Solo noi possiamo far migliore il nostro mondo, con l’impegno, lo studio, la partecipazione alla vita, facendo ciò che amiamo con le persone che amiamo, affrontando le avversità con realismo senza continuamente fuggire.

Sono tre gli attori che raccontano i personaggi e le storie, che cantano e suonano – come in ogni spettacolo del Teatro Due Mondi – e accompagnano il pubblico lungo questo viaggio sorprendente, ricco di comicità e di lievi pensieri.

Informazioni di biglietteria Cinema Teatro Boiardo Via XXV aprile, 3 – 42019 Scandiano (RE)

Orari di apertura biglietteria: dal lunedì al mercoledì, dalle 9 alle 12,30 e negli orari di apertura del cinema. Il giorno dello spettacolo dalle 14

Prenotazioni via e-mail e telefoniche le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una e-mail all’indirizzo info@cinemateatroboiardo.com oppure telefonando al numero 0522 854355