Primavera-estate in centro storico a Reggio Emilia: il programma è servito

La musica sarà la protagonista di un ampio calendario che prende avvio dal mese di maggio, con appuntamenti diventati ormai una consuetudine, come la Cena in bianco (22 giugno), e la conferma di iniziative inaugurate lo scorso anno come “Piazza Vittoria Live – band reggiane in concerto” (giugno) e gli eventi legati alla celebrazione del miracolo di Marchino (28-30 aprile).

Tante anche le novità proposte dal Comune di Reggio Emilia per valorizzare la città storica e la sua capacità attrattiva, per riscoprire uno stare insieme “a misura di persona” che mette al centro le relazioni sociali: dal ballo agli scacchi, dallo sport ai “grilli” a pedali per i più piccoli. Piazza Martiri del 7 luglio, piazza della Vittoria, il parco del Popolo e piazza Prampolini faranno da scenografia a eventi che hanno come obiettivo quello di rinsaldare il legame dei cittadini con il proprio centro storico e offrire allo stesso tempo una significativa opportunità alle attività produttive, in particolare quelle commerciali, chiamate a rendere accogliente e “aperta” la città.

HANNO DETTO – “Le iniziative che presentiamo oggi si collocano all’interno di una discussione pubblica costante e quotidiana sul centro storico della nostra città, per mettere in campo eventi rivolti a un pubblico eterogeneo e che possano incidere sull’attrattività complessiva del centro. Non sarà l’unica proposta, perché ci saranno anche il Restate, i festival Reggionarra, Internazionale kids ed Emergency – ha detto oggi il sindaco Luca Vecchi presentando il cartellone alla stampa – Ciò che è fondamentale è avere uno spirito collaborativo a tutti i livelli, pubblico, privato, dei singoli cittadini, per trovare un equilibrio tra chi vuole vivere il centro e chi abita il centro”.

“Il cartellone delle iniziative 2024 – ha sottolineato Mariafrancesca Sidoli assessora a Commercio e Valorizzazione del centro storico – esprime, in continuità con il lavoro degli ultimi anni, la cura per tutti i luoghi, anche per quelli meno frequentati. Il nostro obiettivo è cambiare con le azioni la ‘narrazione’ di alcune zone della nostra città. All’interno delle piazze dei Teatri, si svolgeranno molte iniziative, tra cui il ritorno a Reggio di Radio Bruno Estate in programma il 25 giugno. Tutto il centro sarà una grande vetrina per svariati eventi in grado di coinvolgere un pubblico con interessi diversi: dalla musica, al ballo fino al gioco degli scacchi”.

IL PROGRAMMA

Radio Bruno estate (25 giugno)

Sul grande palco del Radio Bruno estate, allestito in piazza della Vittoria, il prossimo 25 giugno si alterneranno i big della stagione estiva per uno spettacolo che promette di richiamare in città migliaia di persone.

Si tratta della prima data in Emilia Romagna. Un ritorno, quello del Radio Bruno Estate, fortemente voluto dall’Amministrazione e realizzato anche grazie al contributo di Iren.

I Mercoledì al parco (22 e 29 maggio – 5, 12, 19 e 26 giugno)

Piazza della Vittoria ospiterà per sei mercoledì, a partire dal 22 maggio, i ‘I Mercoledì al parco’, organizzato in collaborazione con Com. Re, Consorzio operatori mercati Reggio Emilia. Sei serate in cui si potrà mangiare sotto le stelle, far giocare i bambini sugli amati “grilli tricicli”, che torneranno in piazza, e assistere ogni sera a uno spettacolo diverso.

Musica, ballo, sport, giochi di scacchi e la possibilità di stare all’aperto saranno gli ingredienti di questi appuntamenti che si ripeteranno ogni mercoledì, per 6 settimane, e che puntano ad animare in modo “leggero” il cuore verde della città. Tutti gli eventi inizieranno in tardo pomeriggio per concludersi alle 23.

Piazza Vittoria Live – Band reggiane in concerto (31 maggio, 1, 2, 14,15 e 16 giugno)

“Piazza Vittoria Live. Artisti reggiani in concerto” fa il bis. Torna per la seconda edizione l’evento musicale dedicato alle band locali nato nel 2023, che quest’anno si articolerà su due weekend: il 31 maggio e l’1 e il 2 giugno, e il 14,15 e 16 giugno.

Promosso dall’Amministrazione, organizzato da Palazzo Magnani in collaborazione con Arci, il festival prevede sei giornate di musica a partire dalle 18 per concludersi entro le 24: l’obiettivo è promuovere l’attività di artisti locali ed emergenti, portando la musica dal vivo in due piazze che rappresentano il cuore del centro storico: piazza della Vittoria (31 maggio, 1 e 2 giugno) e piazza Prampolini (14, 15 e 16 giugno).

La partecipazione al festival “Piazza Vittoria Live. Artisti reggiani in concerto” è riservata a titolo gratuito, a pena di esclusione, a gruppi musicali di cui almeno due componenti siano residenti in un Comune della provincia di Reggio Emilia, o qualora si tratti di artista singolo, duo o trio sarà sufficiente che lo sia un solo componente.

Il bando a cui rispondere per la partecipazione è pubblicato sul sito del Comune e sarà possibile presentare la domanda fino al 4 maggio 2024.

Il festival ospiterà anche un rocker emiliano già affermato: Little Taver, al secolo Davide Tavernelli, che interpretando un po’ Elvis e un po’ Buscaglione, con i suoi Crazy Alligators, fa scatenare il pubblico. Proporrà uno show irrefrenabile sulle note di un sound che non tramonta mai, passando per il primissimo R&B italiano anni 50’ (Celentano, Carosone, Ghigo, Little Tony) per arrivare fino alle canzoni di Taver e degli Alligators, per molti diventate dei veri e proprio classici. Una serata con uno show speciale, che prevede anche la partecipazione di Ape Regina Drag Queen.

Festa della musica: appuntamento con i dj per ballare sotto le stelle (21 giugno)

Dopo il successo della scorsa estate e del dj set natalizio, in occasione del solstizio d’estate, venerdì 21 giugno sarà festa della musica in piazza Prampolini per farsi trasportare dalla magia del ballo e cogliere una fra le tante occasioni di trascorrere una serata estiva in centro storico. Si comincia alle 19, ora dell’aperitivo, e si chiude alle 23.30. Tanta musica per tutti i gusti con un unico filo conduttore: il ballo!

Sapori di stelle, la Cena in bianco (22 giugno)

Non poteva mancare l’appuntamento conviviale più amato dai reggiani. Sabato 22 giugno torna “Sapori di stelle”, la cena in bianco che quest’anno avrà come filo conduttore “Sogno di una notte di mezza estate”.

La formula scelta è quella della cena conviviale e popolare, con un unico codice cromatico, ma lascia spazio alla fantasia e alla creatività dei partecipanti che si potranno sbizzarrire negli allestimenti e negli addobbi delle proprie tavole di bianco vestite oppure nei “sapori” che decideranno di portare in tavola, ispirandosi al capolavoro shakespeariano.

Gli ospiti troveranno i tavoli già posizionati e saranno chiamati ad allestirli portandosi da casa tutto l’occorrente: dalla tovaglia bianca alle stoviglie, ma anche decorazioni e quanto si possa immaginare per creare il “tavolo più elegante” e quello “più creativo”.

La location che ospiterà i commensali e le modalità di prenotazione verranno comunicate a ridosso dell’evento.

La musica al centro – Si balla il liscio in piazza Prampolini (6 luglio)

“C’era una voglia di ballare che faceva luce”. Con un modo di dire molto emiliano, Francesco Guccini restituiva ciò che accadeva nell’immediato dopoguerra. Proprio il ballo sulle note della “buona musica” è protagonista della serata di sabato 6 luglio in piazza Prampolini. “Vai col liscio!” è un evento che vede la collaborazione tra il Comune, la Provincia di Reggio Emilia e la Regione Emilia Romagna nell’ambito del progetto che punta a ottenere il riconoscimento del ballo liscio come patrimonio immateriale dell’umanità tutelato dall’Unesco.

A partire dalle 21 piazza Prampolini si trasformerà in una suggestiva sala da ballo, grazie anche alla presenza di una vera e propria pista da ballo. Sul palco saliranno orchestre di liscio della Regione che accompagneranno i presenti in una serata all’insegna del ballo e del divertimento.

Il progetto di valorizzazione del liscio trova il sostegno anche del mondo della musica e di numerosi enti locali, che puntano alla valorizzazione e diffusione del ballo liscio anche tra i giovani.

Dalla primavera… all’autunno

Per il secondo anno consecutivo, si ripropone I giorni del miracolo, evento dedicato alla memoria del miracolo del Marchino. Dal 28 al 30 aprile, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Fabbriceria della Ghiara, promuove appuntamenti culturali, religiosi e proposte di animazione mercatale lungo corso Garibaldi in ricordo dei fatti miracolosi del 1596. L’evento si collega alla consueta Sagra della Giareda che quest’anno celebra la 45esima edizione della festa della Madonna della Ghiara e si svolgerà dal 4 all’8 settembre.

Infine, nel mese di ottobre, Cibo e gente dell’Emilia, manifestazione che giunge alla quinta edizione, dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici, enogastronomici e alle filiere ad essi collegate; tre giornate interamente dedicate a favorire la maggior conoscenza e notorietà delle eccellenze e della migliore tradizione locale.