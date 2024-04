Alcune autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente stradale ieri pomeriggio intorno alle 17:30 lungo via Poggio Renatico a San Giorgio in Piano. Nonostante la spettacolarità del sinistro, che ha interessato quattro autovetture, le sei persone ricorse alle cure dei sanitari hanno riportato solo lievi ferite. Sul posto il 118 con due ambulanze, i Vigili del fuoco e la Polizia locale.