Nuovi ingressi nella lista civica di Macchioni: due consiglieri della Lega abbandonano Menani

Due consiglieri comunali della Lega lasciano il Carroccio e aderiscono alla lista civica di Francesco Macchioni. Si tratta di Andrea Boni e Sara Spagni, il cui ingresso nella lista Macchioni è stato preceduto nei giorni scorsi da quello di Martina Debbia e Matteo Romoli, usciti rispettivamente da Forza Italia e da Fratelli d’Italia, ma non eletti in consiglio comunale.

Boni e Spagni hanno voluto sottolineare come non si tratti di rinnegare «ciò che abbiamo fatto in passato candidandoci nella Lega, ma passare oggi alla lista civica di Macchioni significa, come consiglieri comunali, non dover più seguire solo gli accordi preconfezionati da questo sindaco e dal suo partito: purtroppo ci siamo sempre sentiti semplici spettatori».

La designazione ‘romana’ del sindaco uscente per un secondo mandato, hanno detto i due consiglieri, «è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, mentre ci riconosciamo in toto in alcune battaglie che Macchioni porta avanti da tempo, sia sulla sicurezza che sul porta a porta».

«Queste nuove adesioni al mio movimento – commenta invece Macchioni – sono il risultato di una politica che ha scelto di stare a stretto contatto con le istanze territoriali: procediamo senza slogan o proclami, saranno i risultati a parlare. Vogliamo offrire un’alternativa agli elettori di centrodestra che non condividono la scelta di ricandidare il sindaco uscente Menani».