Motociclista muore in uno scontro sulla Tangenziale di Castelfranco Emilia

Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio poco dopo le 16:00 sulla Tangenziale di Castelfranco Emilia. Per cause in corso di accertamento, la motocicletta condotta dal giovane si è scontrata con un camion. Inutili i soccorsi inviati dal 118, per il 25enne non c’è stato nulla da fare. Illeso il conducente del camion. Sul posto, oltre ai sanitari, la Polizia locale ed i Vigili del fuoco. La tangenziale è rimasta chiusa tra il km 135 e il 139 per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza.