Marco Biagini Sindaco: sabato la coalizione si presenta

Marco Biagini Sindaco. Sabato alle 17:30, in piazza Falcone e Borsellino a Spezzano, la coalizione di centrosinistra si presenterà alla cittadinanza fioranese. Quattro, le liste che sostengono il nome del candidato dem: Partito Democratico e le civiche ‘NOI CI SIAMO’, ‘Impegno Comune’ e ‘Attiva Fiorano’.

Per la prima volta, saranno presenti tutti i candidati al Consiglio Comunale della tornata elettorale dell’8 e 9 giugno. Occasione, inoltre, per un DJ set in sottofondo all’insegna delle “chiacchiere informali”: si potrà parlare del programma con i candidati, che rappresenteranno sia la coalizione che la propria lista di riferimento; ognuna, con vocazione differente. Dai commercianti, alla sanità, passando per la società civile: grazie alla partecipazione di questa varietà di sensibilità, la coalizione sarà in grado di rispondere ai plurali bisogni della comunità.

La principale novità, tra le molte che verranno presentate e analizzate, sarà quella del progetto degli ‘Incontri di Quartiere’. La coalizione si confronterà, durante la campagna elettorale, con le realtà locali: saranno fatte proposte e verranno raccolte istanze quartiere per quartiere, strada per strada.

I temi al centro del dibattito locale sono molteplici. L’impegno è quello di rispondere con serietà ai bisogni del singolo, e della collettività: precedenza all’abbattimento delle barriere architettoniche (attraverso il rifacimento dei marciapiedi), alla promozione delle politiche “verdi” del volume ‘Il cuore verde del distretto’, al decoro urbano e alla riqualificazione di parchi e illuminazione.

Quella di sabato sarà la giornata perfetta nella quale discutere del futuro di Fiorano. Senza demagogie, inutili slogan o critiche infondate. Costruiamo il presente con politiche all’avanguardia, rivolte a tutti: nessuno escluso. Fiorano è adesso, anche nella vita di tutti i giorni.