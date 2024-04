Inaugurato a Mirandola il Centro di Formazione Professionale Nazareno

Si è tenuta questa mattina – mercoledì 3 aprile – presso la sede di Via Alessandro Volta a Mirandola, l’inaugurazione del Centro di Formazione Professionale delle Cooperative Nazareno. Un centro di formazione, che va ad aggiungersi alle altre sedi esistenti e operanti da vari anni presso Carpi e Bologna, già attivo da mesi sul territorio che ha saputo offrire a giovani e adulti corsi professionalizzanti nei settori della ristorazione, nell’ambito socio-sanitario oltre a fornire supporto alle aziende nella formazione obbligatoria richiesta per legge.

Il CFP Nazareno è un Ente di Formazione accreditato presso la Regione Emilia-Romagna operante in diversi ambiti: dalla formazione obbligatoria per i contratti di apprendistato, ai corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sino alla promozione e certificazione dei tirocini formativi. A questo vanno aggiunte tutte le attività legate al Lavoro, attraverso il programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) e il Frd (Fondo Regionale disabili), pensato per favorire l’inserimento e il mantenimento del posto di lavoro delle persone con disabilità e per la loro inclusione socio-lavorativa. Presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, la Vice Sindaco Letizia Budri e gli Assessori Marina Marchi (Assessore alla Cultura e politiche Scolastiche) e Fabrizio Gandolfi (Attività Produttive).

“Mirandola ha visto arricchirsi ulteriormente l’offerta del proprio territorio, grazie a questa nuova apertura – commenta la Vice Sindaco Letizia Budri – Nazareno, rappresenta una realtà importante per quanto riguarda il terzo settore e già radicata sul territorio: siamo ben felici che la scelta sia ricaduta sulla nostra Città per allargare il bacino di influenza, esportando le tante attività interconnesse e proposte alla cooperativa. Quando si investe sulle persone il risultato non può che essere positivo: per questa ragione, come Amministrazione, stiamo organizzando con Nazareno e le altre realtà operanti nel settore numerosi incontri allargati alle Associazioni di categoria e ai Dirigenti scolastici degli istituti mirandolesi. Dare dignità e valorizzare il lavoro rappresenta una sfida stimolante per il prossimo futuro e, dal canto nostro, l’Amministrazione è pronta per fare la propria parte”.

“L’attività del CFP è iniziata a Mirandola qualche mese fa con un focus nell’ambito delle politiche attive del lavoro, accompagnando le persone più fragili verso l’avviamento al mondo lavorativo – afferma il Direttore del CFP Nazareno Giuseppe Bagassi – Abbiamo trovato grande disponibilità ed entusiasmo sia da parte dell’Amministrazione che del territorio e di questo ne siamo grati: la sfida per noi ora si sposta sull’ampia offerta di servizi da proporre alle numerose e importanti aziende del territorio mirandolese e, più in generale, della Bassa Modenese”.