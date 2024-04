Festa dalla comunità Sikh, con processione per le strade di Castelfranco Emilia

Come ogni anno torna a Castelfranco Emilia, sabato 6 aprile, la partecipatissima festa indiana dedicata alla celebrazione del Vaisakhi, una delle festività religiose più sentite dalla comunità Sikh, particolarmente importante perché commemora il battesimo del culto: in particolare il giorno in cui, nell’anno 1699, il decimo Guru Sikh, Gobind Singh, ha separato il potere temporale (affidato al Khalsa Panth, l’Ordine dei Puri) dal potere spirituale, attribuito invece al sacro libro del Guru Granth Sahib.

Si terrà una processione, che celebra anche la Hola Mohalla, la festa per esibire la gloria del Panth, con partenza alle ore 13.00 dal tempio sikh Gurdwara Guru Nanak Darbar (via Pitagora 16, Castelfranco Emilia), secondo un percorso che si snoda lungo le strade del centro di Castelfranco Emilia per poi fare ritorno al tempio stesso.

“Come di consueto abbiamo fornito con grande piacere il patrocino del Comune a questa caratteristica e sentita manifestazione religiosa che coinvolge la numerosa comunità Sikh di Castelfranco Emilia, ma che richiama anche un consistente numero di persone provenienti dalle province limitrofe” commenta la Vice Sindaca Nadia Caselgrandi.