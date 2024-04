Dal 4 al 7 aprile a Cadelbosco di Sopra i Campionati Italiani Paralimpici di tennistavolo

L’Emilia Romagna è per tradizione terra di grandi manifestazioni di tennistavolo e per la terza volta negli ultimi quattro anni ospiterà i Campionati Italiani Paralimpici. Si svolgeranno da giovedì 4 a domenica 7 aprile nella palestra comunale di via G. Galilei, 27 a Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia, che li ha già ospitati nel 2021, e nella sede del Tennistavolo Arsenal. Nel 2022 si sono disputati alla Fiera di Rimini. L’ingresso sarà libero.

L’evento sarà organizzato dalla Federazione Italiana Tennistavolo, in collaborazione con il Tennistavolo Arsenal e il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna e con il sostegno della Regione Emilia Romagna e della Città di Cabelbosco di Sopra, e rientra all’interno di un accordo triennale che la Regione Emilia Romagna ha siglato con la FITeT. Gli sponsor sono Stag, Superabile Inal e Tarta Orthosanit Diffusion.

Saranno in gara anche tutti i campioni della Nazionale, guidati dagli ori mondiali ed europei in carica Giada Rossi, in classe 2, e Matteo Parenzan, in classe 6. Entrambi i portacolori del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa sono già qualificati alle Paralimpiadi di Parigi. Con loro scenderanno in campo Michela Brunelli (Tennistavolo Castel Goffredo) e Carlotta Ragazzini (Lo Sport è Vita Onlus) in classe 3, Andrea Borgato (Radiosa) e Federico Falco (Fondazione Bentegodi) in classe 1 e Federico Crosara (Fondazione Bentegodi) in classe 2, anche loro fiduciosi di timbrare il pass per i Giochi in terra francese.

In tutto gli atleti in gara di classe 1-5 (in carrozzina), 6-10 (in piedi) e 11 (intellettivo-relazionali) saranno 194 (168 uomini e 26 donne), che è record assoluto. Osservatore interessato sarà il direttore tecnico azzurro Alessandro Arcigli.