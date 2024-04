Controlli notturni dei carabinieri per la prevenzione di incidenti stradali

La notte scorsa i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno eseguito, nell’intera provincia, una serie di controlli finalizzati alla prevenzione dei sinistri stradali ed al contrasto delle condotte di guida più pericolose per gli utenti della strada.

Nel corso di tali servizi, una pattuglia della Stazione di Concordia, nel centro abitato di San Possidonio, ha proceduto al controllo di una donna 27enne, la quale è stata trovata in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente e che per tale motivo è stata segnalata amministrativamente alla Prefettura di Modena.

Una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sassuolo è intervenuta in Prignano sulla Secchia, dove si era verificato un incidente stradale. Sul posto i militari hanno accertato che un uomo 48enne, alla guida della sua autovettura era andato a collidere contro alcune autovetture in sosta sulla pubblica via.

Il conducente, sottoposto al test alcolemico, è risultato positivo con un tasso di 2,13 g/l. Inoltre è stato accertato che lo stesso guidava con patente di guida revocata e il veicolo era privo di assicurazione.

Per tali motivi, la persona è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica e sanzionata amministrativamente per le restanti violazioni con contestuale sequestro per la confisca dell’autovettura.