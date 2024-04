Archiginnasio d’oro a Romano Prodi, lunedì 15 aprile la cerimonia di conferimento

Lunedì 15 aprile alle 11, nella Piazza Coperta di Salaborsa, il sindaco Matteo Lepore consegnerà a Romani Prodi l’Archiginnasio d’oro.

Dopo l’intervento del sindaco Matteo Lepore, Sylvie Goulard, parlamentare europea dal 2009 al 2017, terrà la prolusione. Di seguito, la presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca leggerà le motivazioni e il sindaco Matteo Lepore consegnerà l’Archiginnasio d’Oro a Romano Prodi, cui è lasciato il discorso conclusivo.

Il riconoscimento viene attribuito: “per il contributo scientifico nel campo dell’economia, che ha trovato positiva applicazione anche nei diversi incarichi di governo ricoperti; l’instancabile impegno profuso per animare una cultura delle istituzioni fondata su l’attiva partecipazione democratica, una cultura europeista e il profondo amore per la città di Bologna, centro propulsore e destino di tante sue iniziative, crocevia di relazioni, casa e culla di tanti affetti, che dalla sua dedizione generosa ha guadagnato lustro”. Così si legge nella delibera di conferimento approvata in Consiglio comunale il 25 marzo.

L’Archiginnasio d’oro è il maggior riconoscimento a personalità del mondo dell’arte, della cultura e della scienza della città di Bologna. La proposta di conferimento è stata avanzata dal Sindaco e approvata dal Consiglio comunale, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. L’onorificenza consiste in una riproduzione dorata della facciata del Palazzo dell’Archiginnasio.