Sicurezza, dichiarazione della Capo di Gabinetto Matilde Madrid

“Le spaccate che in questi giorni hanno interessato diversi esercizi commerciali del centro storico non devono restare impunite.

Sono in corso le indagini e confidiamo possano portare presto all’individuazione dei responsabili, anche grazie all’esteso sistema di videosorveglianza del Comune di Bologna che come sempre è a disposizione delle autorità inquirenti.

C’è massima attenzione da parte di tutte le istituzioni interessate: nelle scorse settimane abbiamo portato in Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica la necessità di una maggiore presenza nel centro storico, ed è stato disposto un potenziamento dell’attività di presidio della zona. Le Forze dell’Ordine stanno profondendo il massimo impegno nel garantire sicurezza ai cittadini, con organici spesso sottodimensionati rispetto alle esigenze del territorio“.