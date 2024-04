“Imprenditore commerciale e somministrazione di alimenti e bevande”, presso Cescot Modena il 18 aprile

C’è tempo fino all’8 aprile per iscriversi al corso “Imprenditore commerciale e somministrazione di alimenti e bevande” (ex REC) RIF. PA 2019-19014/RER autorizzato dalla Regione Emilia Romagna, che si svolgerà dal 18 aprile presso Cescot Modena in via Rainusso 144.

Il corso avrà una durata complessiva di 100 ore in presenza e con frequenza il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 17:30 alle 21:30 presso la sede Cescot Modena.

Durante il corso verranno affrontare le seguenti tematiche: comunicazione con il cliente – stili relazionali; nozioni di tecnica commerciale e norme igienico sanitarie; sicurezza sul lavoro; legislazione dei Pubblici Esercizi; HACCP, prevenzione incendi e adozione di procedure antincendio; riconoscimento merceologico degli alimenti; tecniche di miscelazione. Inoltre una parte del corso verrà dedicata anche alle tecniche di marketing e a come promuovere la propria attività. Il corso prevederà anche esercitazioni, prove pratiche e una verifica finale di apprendimento.

Termine per le iscrizioni: 8 aprile 2024.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile inviare una mail a info@cescotmodena.com o chiamare Cescot Modena al numero 059/892643.