“Fumetti Sovversivi per Antonio Delfini”, nuovo ebook edito da Il Dondolo

Antonio Delfini visto attraverso gli occhi e la matita della fumettista Eliana Albertini e di dodici giovani artiste e artisti che hanno reinterpretato in chiave contemporanea il racconto “Il 10 giugno 1918” è il contenuto di “Fumetti Sovversivi per Antonio Delfini”, una serie di storie illustrate raccolte nell’ebook edito da Il Dondolo la casa editrice digitale del Comune di Modena.

Il progetto, il libro e una mostra dei disegni raccolti nell’ebook saranno presentati venerdì 5 aprile, alla Biblioteca Delfini dove alle 18 è prevista l’inaugurazione della mostra e, alle 18.30, un reading disegnato con Valter Malosti, direttore di Ert, regista e attore, che leggerà una selezione di brani tratti dal racconto “Il 10 giugno 1918” di Antonio Delfini, accompagnato dalla visual performance di Eliana Albertini, una delle illustratrici e fumettiste più importanti della scena contemporanea. L’ingresso al reading disegnato è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Il volume “Fumetti sovversivi per Antonio Delfini” è scaricabile gratuitamente sul sito della casa editrice digitale (www.ildondolo.it) e sulla piattaforma mlol.

Il progetto Costellazione – Fumetti sovversivi è a cura di Arci Modena, Comune di Modena, GA/ER in collaborazione con la Biblioteca del fumetto della Polisportiva San Faustino di Modena e la Biblioteca Delfini di Modena, con il sostegno di Ert – Emilia-Romagna Teatro Fondazione e della casa editrice Il Dondolo.

L’ebook e la mostra nascono dal workshop Fumetti sovversivi, iniziato a dicembre 2023 e concluso a marzo 2024, che ha visto la partecipazione di dodici artiste e artisti residenti in Emilia Romagna che sono stati selezionati per partecipare al percorso Costellazione promosso da GA/ER e dalla Regione Emilia-Romagna: ogni artista è sceso idealmente in strada con il giovane Delfini, scrittore irregolare, come irregolari sono i fumetti che lo raccontano in questo libro, accompagnandolo in quel giro in bicicletta per le strade di Modena che è un viaggio alla ricerca di se stesso, alla scoperta di un mondo che sta cambiando velocemente e di un pezzo di storia che fa parte del patrimonio collettivo della città e del Paese. Eliana Albertini è stata invitata a sintetizzare il testo originale in quattro tavole, che ha donato alla Biblioteca Delfini, mentre le opere del collettivo trasportano il lettore in un mondo immaginato, dove colore, magia, sogno e frammenti di realtà ci restituiscono un Antonio Delfini, il cui pensiero si conferma di grande attualità, visto attraverso le illustrazioni di una nuova generazione di artiste e artisti.

L’esposizione, ospitata nella saletta interna della Biblioteca Delfini, raccoglie le tavole originali di Eliana Albertini e del Collettivo Fumetti Sovversivi, composto da Andrea Cacucciolo, Miriam Calzolari, Ilaria Defano, Mia Mauro, Francesco Mostallino, Micol Muratori, Aurelio Pennica, Filippo Perelli, Thomas Pondrelli, Laura Selvaggio, Mattia Setti e Chiara Zamboni. La mostra è ad accesso libero e sarà visitabile fino a fine maggio in orario di apertura della biblioteca (il lunedì dalle 14.30 alle 20; dal martedì al sabato, dalle 9.30 alle 20).