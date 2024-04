Export, Urso “Dal 2015 cresciuto del 48%”

ROMA (ITALPRESS) – “I dati dell’export sono emblematici: dal Covid a oggi l’Italia è stata il Paese che più di altri ha accresciuto le proprie esportazioni. Infatti, dal 2015 al 2023 sono cresciute in valore del 48%, superando perfino la Corea del Sud come quinto grande paese esportatore”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso della conferenza stampa di presentazione della prima Giornata nazionale del Made in Italy.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).