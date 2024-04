Cutter e minacce per un debito: denunciato un 54enne crotonese residente nel reggiano

L’altra mattina, in una piazza Prampolini affollata per il mercato cittadino, due uomini si sono affrontati con violenza nei pressi della postazione ATM all’esterno della filiale della Banca Bper. È successo intorno a mezzogiorno, il 29 marzo scorso, quando i due, il titolare di una gelateria del centro e un artigiano, si sono incontrati all’interno della gelateria del commerciante e hanno cominciato a litigare animatamente a causa, parrebbe da quanto ricostruito sommariamente, di un conto di denaro in sospeso.

La discussione sarebbe poi degenerata all’interno della gelateria con il titolare che, minacciato dalla controparte con un cutter, ha ingaggiato una colluttazione che ha causato all’autore delle minacce lesioni poi giudicate guaribili in 28 giorni. L’accesa lite iniziata all’interno dei locali che ospitano la gelateria è proseguita all’esterno, e precisamente presso una postazione ATM dove il titolare della gelateria doveva prelevare i soldi da consegnare alla controparte. Qui nasceva una seconda lite fermata dall’intervento di alcuni cittadini che hanno chiamato poi le forze dell’ordine. L’artigiano armato del cutter si dileguava col volto insanguinato mentre il titolare della gelateria attendeva i carabinieri ai quali denunciava l’accaduto.

Per questi motivi con l’accusa di tentata estorsione aggravata e porto abusivo di armi ci carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, un 54enne crotonese residente nel reggiano. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.