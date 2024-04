Da mercoledì 3 a domenica 7 aprile (ore 20.30 – domenica: ore 17) al Teatro Asioli di Correggio arriva il nuovo circo della compagnia francese Sacékripa, che porta in scena lo spettacolo Marée basse, di e con Benjamin De Matteis e Mickael Le Guen.

Due amici scontrosi e geniali condividono con il pubblico le stravaganze della loro quotidianità. Tra follie e scherzi irridenti, una cosa preme loro più di tutto: portare avanti il misterioso rituale della preparazione di un vino cotto con le mele. Con l’anima (e la bottiglia) impantanata in “bassa marea”, i piedi bloccati nel presente e la testa tra le nuvole, i due attori appaiono esperti nella goffaggine, precisi nel caos e splendidi nel ridicolo, raccontando con semplicità e ironia il loro sentirsi spesso naufraghi nel mondo. L’esilarante spettacolo, dopo più di un decennio di repliche in tutto il mondo, è ormai un classico della nuova giocoleria clownesca che trasforma semplici azioni (sbucciare una mela, versare del vino…) in momenti di acrobatica poesia e comicissimo delirio, per poi ritrovare un’umanità semplice, dolce, che ha il suo apice nel finale, dove la saggezza di chi sa accontentarsi di poco è tutta nell’immagine poetica di un biscotto inzuppato nel vino caldo.

Lo spettacolo (non parlato) è consigliato dai 6 anni in su.

