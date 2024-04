Papa “Il dono della pace giunga alle popolazioni stremate da guerra e fame”

ROMA (ITALPRESS) – “Condividere la gioia è un’esperienza meravigliosa, che impariamo fin da piccoli: pensiamo a un ragazzo che prende un bel voto a scuola e non vede l’ora di mostrarlo ai genitori, o a un giovane che raggiunge i primi successi sportivi, o a una famiglia in cui nasce un bambino. Proviamo a ricordare, ciascuno di noi, un momento tanto felice che era persino difficile esprimerlo a parole, ma che abbiamo desiderato raccontare subito a tutti!”. Lo ha detto Papa Francesco, in occasione della recita del Regina Caeli con i fedeli riuniti in Piazza San Pietro.

“Non rinunciamo alla gioia della Pasqua!- aggiunge – la gioia, quando si condivide, aumenta”.

“Rinnovo a tutti gli auguri pasquali – prosegue – e ringrazio di cuore coloro che in diversi modi mi hanno inviato messaggi di vicinanza e di preghiera. A queste persone, famiglie, comunità giunga il dono della pace del Signore risorto – ha aggiunto il Pontefice -. E vorrei che questo dono della pace arrivasse là dove più ce n’è bisogno: alle popolazioni stremate dalla guerra, dalla fame, da ogni forma di oppressione”.

