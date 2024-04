Montecchio: cerca di rubare su di un furgone, poi fugge all’arrivo di alcuni passanti. Identificato e denunciato

Aveva parcheggiato il suo furgone in via Galileo Galilei a Montecchio Emilia ma quando è tornato a riprenderselo si è accorto che il portellone posteriore era aperto perché ignoti lo avevano forzato. La vittima si recava dai carabinieri per formalizzare la denuncia. L’episodio è avvenuto il 6 febbraio scorso. A seguito di indagini, e grazie ai sistemi di video sorveglianza, i militari riuscivano a risalire ai presunti autori del tentato furto. Per questo, a conclusione delle indagini condotte i carabinieri hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, un uomo di 39 anni con l’accusa di tentato furto e una donna di 20 anni per favoreggiamento personale, entrambi risiedono nel reggiano.

Dalla visione dei video, infatti, i carabinieri si riusciva a visualizzare chiaramente l’esatta dinamica del tentativo di furto: un’autovettura si posizionava nei pressi del furgone, scendeva il passeggero, si avvicinava al furgone munito di oggetto contundente e con alcune manovre riusciva ad aprire il portellone. Una volta aperto, a causa del sopraggiungere di alcuni passanti si trovava costretto a desistere dal portarsi all’interno e quindi risaliva a bordo dell’autovettura, dove lo attendeva il complice alla guida. L’accurato controllo delle immagini dei video, permetteva ai militari di estrapolare il fermo immagine con la visione nitida del volto dell’uomo che aveva forzato il portellone, che veniva riconosciuto dai carabinieri. Si riusciva ad estrapolare il numero di targa dell’autovettura e a risalire all’intestatario del veicolo in uso ai presunti autori del tentato furto, una donna. Quest’ultima veniva sentita dai militari ma non dava informazioni ai militari su chi aveva in uso il veicolo nella circostanza. A seguito di approfonditi accertamenti, i militari acquistavano nei confronti dell’uomo e della donna elementi di presunta responsabilità in ordine ai reati contestati, circostanza per cui venivano denunciati. Le indagini dei carabinieri di Montecchio Emilia proseguono per carcere di risalire al complice che guidava l’auto a bordo del quale l’odierno denunciato è fuggito.