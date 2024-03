Tomorrow’s Parties, giovedì 4 aprile al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano

Giovedì 4 aprile al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano vi è un appuntamento imperdibile, un’occasione unica per affacciarsi nella vera drammaturgia contemporanea britannica con Tomorrow’s Parties del premiato ensemble Forced Enterteinment. Universalmente considerata una delle più originali e autorevoli realtà della drammaturgia britannica contemporanea, Tomorrow’s Parties è uno dei loro lavori di maggior successo e ora lo spettacolo viene presentato finalmente in Italia e in lingua italiana. Per la prima volta nella sua storia, infatti, la compagnia ha acconsentito ad una versione non in lingua originale di un suo lavoro. A curarla Robin Arthur, storico componente del gruppo, insieme a Roberto Castello, coreografo e direttore artistico di ALDES, che ne ha anche curato la traduzione.

Il debutto in prima nazionale è avvenuto al Romaeuropa Festival lo scorso 3 novembre 2023, la data di Scandiano del 4 aprile è al momento la prima e unica in Emilia-Romagna, in scena vedremo Marco Cavalcoli e Simona Generali; le coppie di attori formate da Marco Cavalcoli, Simona Generali, Roberto Rustioni, Caterina Simonelli si alterneranno nelle varie date della tournée.3

